Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Jackenverkäufer bestiehlt Senior

Hamm-Heessen (ots)

Ein unbekannter Jackenverkäufer hat am Montag, 20. Oktober, einen 88-jährigen Mann in dessen Wohnung am Anemonenweg bestohlen. Gegen 12.30 Uhr klingelte der Verkäufer an der Tür und bot Jacken zum Verkauf an. Der Senior ließ ihn herein, um sich die Kleidungsstücke zeigen zu lassen.

Während des Aufenthalts ging der Senior in die Küche, um seinem Gast ein Glas Wasser anzubieten. In diesem Moment nutzte der unbekannte Tatverdächtige die Gelegenheit, um unbemerkt eine Schublade im Esszimmer zu durchsuchen und einen Umschlag mit Bargeld im dreistelligen Bereich zu entwenden. Als der Senior den Verkäufer mit dem Umschlag in der Hand ertappte, flüchtete er.

Der Unbekannte ist zirka 35 Jahre, zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hatte dunkle, kurze Haare, trug eine Brille, eine braune Jacke sowie eine hellbraune Hose. Er hat einen hellen Teint.

Hinweise zu dem Tatverdächtigen und verdächtigen Fahrzeugen in Tatortnähe nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell