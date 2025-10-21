Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Riegel vor! Sicher ist sicherer - Polizei Hamm berät bei Präventionsaktion zum Thema Einbruchschutz

Hamm-Mitte (ots)

Die dunkle Jahreszeit gilt gemeinhin als Hochsaison der Einbrecher. Doch mit den richtigen Vorbereitungen lassen sich Wohnungen und Häuser effektiv gegen Eindringlinge schützen. Anlässlich des "Tags des Einbruchschutzes" am Sonntag, 26. Oktober, beteiligt sich die Polizei Hamm daher auch in diesem Jahr an der landesweiten Aktion "Riegel vor! Sicher ist sicherer".

Bereits am Samstag, 25. Oktober, versorgt das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz Interessierte auf dem Marktplatz an der Pauluskirche ab 11 Uhr mit wichtigen Hinweisen rund um die Sicherung der eigenen vier Wände. Eine weitere Gelegenheit zur kostenlosen Beratung bietet sich zudem am Folgetag von 13 bis 17 Uhr beim verkaufsoffenen Sonntag im Allee-Center.

Wer keinen der beiden Termine wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit die polizeiliche Präventionsstelle unter 02381 916-3500 für eine individuelle Auskunft zu kontaktieren. Bei Bedarf kommen die Berater auch zu den Ratsuchenden nach Hause.

Besonders in den Wintermonaten machen sich Einbrecher die kurzen Tage statistisch gesehen gern zu eigen, um sich im Schutz der Dunkelheit Zugang zu fremden Wohnhäusern zu verschaffen. Mittlerweile scheitert rund die Hälfte allerdings beim Versuch. Während die Installation mechanischer Sicherungstechnik einen entscheidenden Beitrag zur Abwehr der unerwünschten Gäste leistet, ist ein sicherheitsbewusstes Verhalten von Mietern und Eigentümern ebenso unerlässlich.

Schon mit wenig Aufwand können sie ihr Zuhause effektiv schützen. Die Polizei rät:

- Schließen Sie Ihre Haus- und Wohnungstür ab, auch wenn Sie nur

kurz weggehen. Ist die Tür nur ins Schloss gezogen, haben Täter leichtes Spiel.

- Gekippte Fenster sind offene Fenster. Das gilt auch für Balkon- und Terassentüren. Schließen Sie diese, ehe Sie das Haus verlassen. - Sichern Sie Fenster und Balkontüren auch in den oberen Stockwerken. Einbrecher können Leitern, Gartenmöbel, Mülltonnen, etc. als Kletterhilfen nutzen. - Lassen Sie Rollläden nur nachts herunter, sonst entsteht tagsüber der Eindruck, die Bewohner seien nicht da. - Auch für Keller- oder Dachbodenzugängen gilt: Bitte abschließen! - Halten sie in Mehrfamilienhäusern die Hauseingangstür auch tagsüber

geschlossen und prüfen Sie vor dem Drücken des Türöffners, wer ins Haus will.

- Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei längerer Abwesenheit durch Verwandte oder Freunde bewohnt erscheinen: Briefkasten leeren, Rollläden, Vorhänge, Beleuchtung, Radio und Fernseher sollten unregelmäßig betätigt werden. Smart Home-Produkte können hier ebenfalls einen Beitrag leisten. - Auf eine Abwesenheitsinfo auf Social Media oder dem Anrufbeantworter sollten Sie verzichten. - Notieren oder fotografieren Sie vorsorglich die Individualnummer Ihrer Wertgegenstände

Achtsamkeit in der Nachbarschaft ist zusätzlich ein großer Gewinn. Bürgerinnen und Bürger sollten umgehend den Notruf 110 zu wählen, wenn sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Wohnumfeld entdecken. Auf diese Weise schieben sie gemeinsam mit der Polizei Hamm Einbrechern den Riegel vor.

