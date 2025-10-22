POL-HAM: Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec
Hamm-Mitte (ots)
Schwerverletzt kam ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer aus Hamm nach einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Hafenstraße und der Poststraße am Dienstag, 21. Oktober, gegen 5.44 Uhr, in ein Hammer Krankenhaus.
Der Pedelec-Fahrer war mit seinem Rad auf der Hafenstraße in Richtung Westen unterwegs als es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit Renault eines 72-Jährigen aus Hamm kam.
Der Hammer beabsichtigte von der Hafenstraße nach rechts in die Poststraße abzubiegen.
In Folge des Zusammenstoßes stürzte der Pedelec-Fahrer und verletzte sich schwer. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. (ds)
