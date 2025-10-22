PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 24-Jährige bei Alleinunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Eine 24-jährige VW-Fahrerin aus Oelde zog sich am Dienstag, 21. Oktober, bei einem Alleinunfall auf der Sandbochumer Straße leichte Verletzungen zu.

Sie befuhr gegen 23 Uhr die Straße in Fahrtrichtung Alte Landwehrstraße. Im Be-reich der Bushaltestelle an der Holzstraße kollidierte sie mit einem dort geparkten Ford. Die Insassen des Pkw befanden sich zum Zeitpunkt des Zusammenpralls nicht im Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Sandbochumer Straße war im Bereich der Unfallörtlichkeit für die Dauer der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

