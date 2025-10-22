Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Erneuter Fall in Hamm: Polizei warnt eindringlich - Vorsicht vor Anlagebetrug!

Hamm-Heessen (ots)

Häufig ist das Vorgehen dasselbe: Mit professionell wirkenden Webseiten, E-Mails, Videos in den sozialen Medien, Kontakt über Messenger-Diensten mit angeblich seriösen Chats, oder aggressiver Werbung, versuchen Betrüger ihre Opfer zu schnellen Geldanlagen zu überreden. Versprochen werden hohe Gewinne bei geringem Risiko - doch am Ende bleibt anstatt des Gewinns nur die Gewissheit, betrogen worden zu sein.

So auch bei einem 77-jährigen Senior aus Hamm. Mit einer E-Mail nahm eine ihm unbekannte Person Kontakt zu ihm auf. Durch eine professionell wirkende Kommunikation gewannen die Cyberkriminellen zunächst sein Vertrauen, ehe er immer tiefer in die Fänge der Betrüger geriet und sich letztendlich dazu verleiten ließ, eine sechsstellige Summe auf ein angebliches Handelskonto zu überweisen.

Doch als es um eine mögliche Gewinnausschüttung ging, blockten die Kriminellen auf einmal und bauten anstatt dessen weiterhin Druck auf ihn aus.

Der Senior aus Hamm ist dabei längst kein Einzelfall:

Viele Menschen sind unerfahren im Online-Trading: Das nutzen Cyberkriminelle für ihre Machenschaften aus und bringen das Geld ihrer Opfer auf eigene Konten im Ausland. Die Kriminellen geben sich sehr überzeugend und selbstbewusst als echte Broker aus. Sie wissen genau, wie sie das Vertrauen ihres Gegenübers gewinnen und es anschließend unter Druck setzen, Geld zu investieren.

Die Polizei rät eindringlich:

- Seien Sie bei jedem unaufgeforderten Kontakt misstrauisch! - Seien Sie stets misstrauisch in Bezug auf Inhalte aus dem Internet. - Lassen Sie sich nicht durch gut aufgemachte Werbeanzeigen oder Nachrichten blenden. Überprüfen Sie diese, z.B. mithilfe der Bilderrückwärtssuche. - Hohe Renditeversprechen sind immer ein Warnsignal! - Überweisen Sie kein Geld an eine Bankverbindung, die Sie nicht kennen! - Überprüfen Sie auch den/die Anbieter, Nutzen Sie hierfür die Unternehmensdatenbank der BaFin. - Nehmen Sie sich Zeit. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zum Vertragsabschluss drängen. - Nutzen Sie den Service von Verbraucherzentralen oder spezialisierten Anwälten (z.B. Fachanwälte für Kapitalmarktrecht) und lassen Sie die Ihnen vorliegenden Angebote prüfen. - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber. (ds)

Weitere Informationen zum Thema Anlagebetrug finden Sie hier: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:

https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Finanzbetrug/Anlagebetrug/WhatsApp/anlagebetrug_whatsapp_node.html;jsessionid=1F85E43205BBB54218CF028C841009CC.internet971

https://www.bafin.de/DE/PublikationenDaten/Datenbanken/Unternehmenssuche/unternehmenssuche_node.html

Verbraucherzentrale: https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/vertraege-reklamation/abzocke/anlagebetrug-ueber-whatsappgruppen-vorsicht-vor-diesen-maschen-110487

https://www.verbraucherzentrale.de/fakeshopfinder-71560

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell