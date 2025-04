POL-EL: Rhede - Verkehrsunfallflucht auf Supermarktparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Emsbüren (ots) - Am Mittwochabend, dem 16. April 2025, kam es gegen 21:05 Uhr auf der Kreisstraße 312 in Fahrtrichtung Salzbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Fahrerin einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen musste und dabei von der Fahrbahn abkam. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 19-jährige Fahrerin eines 5er BMW die K312, als ihr in einer ...

