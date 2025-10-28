PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall in der Gerokstraße ist am Dienstagvormittag (27.10.2025) ein 55 Jahre alter LKW Fahrer mit einer Stadtbahn der Linie U15 zusammengestoßen. Die 55-Jährige war gegen 10.20 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Haußmanstraße unterwegs als er in der Linkskurve mit der entgegenkommenden Stadtbahn zusammenstieß. Ersten Erkenntnissen zufolge scherte der Anhänger des Sattelzugs aus und traf deshalb in der Kurve mit der Stadtbahn zusammen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 6000 Euro, verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

