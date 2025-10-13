PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchsdiebstahl in Wohnung - Täter verliert gestohlene Wäsche

Bünde (ots)

(um) Ein kurioser Einbruch beschäftigt die Ermittler der Kriminalpolizei vom Wochenende in Bünde an der Luisenstraße. Dort hatte ein bislang unbekannter Täter ein auf Kipp stehendes Fenster zu einem Wäschezimmer mit Gewalt öffnen können. Ihm gelang es gegen 02:40 Uhr einzusteigen und u.a. einen Wäschekorb mit Kleidung und ein Laptop zu stehlen. Die Tat wurde jedoch bemerkt und der flüchtende Täter verlor fast die gesamte Beute, da sie vom Fahrrad fiel. In der Nähe des Tatortes nahm die Polizei einen dringend Verdächtigen fest, der aber später wieder auf freien Fuß gesetzt werden musste. Die Polizei bittet daher um Zeugenangaben. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

