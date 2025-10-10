Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines E-Scooters - Fahrzeug geortet und wieder aufgefunden

Löhne / Bünde (ots)

(hd) Am Mittwochabend (08.10.2025) stellte ein Löhner seinen E-Scooter gegen 17:30 Uhr am Bahnhof ab. Er sicherte das Fahrzeug mit einem Schloss. Als er um 19:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass der E-Scooter offenbar entwendet worden war. Auf dem Parkplatz lag nur noch das zuvor angebrachte Schloss. Da das Fahrzeug von dem Geschädigten mit Ortungstechnik ausgestattet worden war, konnte er dieses lokalisieren. Der E-Scooter befand sich inzwischen an der Wilhelmstraße in Bünde. Der unbekannte Täter hatte das Fahrzeug dort an einem Fahrradständer abgestellt und seinerseits mit einem Kabelschloss versehen. Da der Geschädigte einen eindeutigen Eigentumsnachweis für den E-Scooter erbringen konnte, wurde das Schloss im Beisein der Polizei durch einen Handwerker aufgebrochen. Der Löhner konnte seinen E-Scooter nun wieder in Besitz nehmen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu der geschilderten Straftat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

