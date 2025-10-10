PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl eines E-Scooters - Fahrzeug geortet und wieder aufgefunden

Löhne / Bünde (ots)

(hd) Am Mittwochabend (08.10.2025) stellte ein Löhner seinen E-Scooter gegen 17:30 Uhr am Bahnhof ab. Er sicherte das Fahrzeug mit einem Schloss. Als er um 19:00 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass der E-Scooter offenbar entwendet worden war. Auf dem Parkplatz lag nur noch das zuvor angebrachte Schloss. Da das Fahrzeug von dem Geschädigten mit Ortungstechnik ausgestattet worden war, konnte er dieses lokalisieren. Der E-Scooter befand sich inzwischen an der Wilhelmstraße in Bünde. Der unbekannte Täter hatte das Fahrzeug dort an einem Fahrradständer abgestellt und seinerseits mit einem Kabelschloss versehen. Da der Geschädigte einen eindeutigen Eigentumsnachweis für den E-Scooter erbringen konnte, wurde das Schloss im Beisein der Polizei durch einen Handwerker aufgebrochen. Der Löhner konnte seinen E-Scooter nun wieder in Besitz nehmen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Angaben zu der geschilderten Straftat machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 05221 / 888-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford
Pressestelle Herford
Telefon: 05221 888 1250
E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Herford mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Herford
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 10:15

    POL-HF: Diebstahl - Bünder plündert Pakete

    Löhne (ots) - (jd) Ein Zeuge beobachtete gestern (08.10.) den Mitarbeiter eines Paketzustellers, der mit mehreren Paketen die Ladefläche seines Transporters betrat. Mit dabei hatte er eine Rolle Klebeband sowie eine Schere. Nach etwas fünf Minuten verließ der Mann dann wieder die Ladefläche. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten in dem Fahrzeug eine Kiste fest, in der sich hochpreisige Sportkleidung sowie ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:16

    POL-HF: Unfall an Kreisverkehr - Radfahrerin leicht verletzt

    Hiddenhausen (ots) - (jd) Ein 43-jähriger Mann aus Hiddenhausen fuhr gestern (07.10.), gegen 18.15 Uhr mit seinem Ford auf der Birkenstraße in Richtung Herringhausen. Im Einmündungsbereich des Kreisverkehrs Engerstraße/Birkenstraße beabsichtigte er, in den Kreisverkehr einzufahren. Zeitgleich fuhr eine 23-jährige Frau aus Enger mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Engerstraße Richtung Herford. Als der ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:14

    POL-HF: Einbruchsversuch in Geschäft - Polizei sucht Zeugen

    Enger (ots) - (jd) Der Inhaber eines Geschäfts an der Burgstraße bemerkte am Dienstagmorgen (07.10.), dass der Schließzylinder seiner Eingangstür beschädigt war. Der Mann verständigte die Polizei. Eine erste Durchsicht des Videomaterials aus den Überwachungskameras ergab, dass zwei unbekannte, offenbar männliche Personen, gegen 2.38 Uhr versuchten, gewaltsam die Tür zu öffnen. Während eine Person die Tür mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren