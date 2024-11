Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Brand eines Müllcontainers

Ulm (ots)

Der Polizei und der Integrierten Leitstelle des Landkreises Göppingen wurde am Samstag gegen 17:00 Uhr der Brand eines Müllcontainers in der Eisenbahnstraße gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache fing der Inhalt des metallenen Müllcontainers Feuer. Dieses konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Weder an dem Müllcontainer noch an dem Holzverschlag, in welchem sich der Container befand, entstand Sachschaden. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt.

