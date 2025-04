POL-KN: (Polizeipräsidium Konstanz) - Michael Gerg neuer Leiter der Kriminalpolizeidirektion Rottweil beim Polizeipräsidium Konstanz (08.04.2025)

Polizeipräsidium Konstanz

(Polizeipräsidium Konstanz) - Michael Gerg neuer Leiter der Kriminalpolizeidirektion Rottweil beim Polizeipräsidium Konstanz (08.04.2025)

Am Dienstag, 8. April 2025, ist Kriminaldirektor Michael Gerg im Rahmen einer Feierstunde offiziell als neuer Leiter der Kriminalpolizeidirektion Rottweil in sein Amt eingeführt worden.

Der 58-Jährige übernimmt damit die Verantwortung für die Verbrechensbekämpfung in den Landkreisen Konstanz, Rottweil, Tuttlingen sowie im Schwarzwald-Baar-Kreis. Er ist damit Vorgesetzter von über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Dienstsitzen Konstanz, Singen, Tuttlingen, Villingen-Schwenningen sowie bei der Kriminalpolizeidirektion in Rottweil.

Michael Gerg wechselte bereits 1990 zur Kriminalpolizei und sammelte erste Erfahrungen als Ermittler bei der Stuttgarter Mordkommission. 1995 stieg er in den gehobenen und 2002 in den höheren Polizeivollzugsdienst auf. Nach einem Intermezzo im Innenministerium übernahm er 2003 die Leitung der Kriminalinspektion 1 bei der damaligen Polizeidirektion Esslingen und führte dort mit großem Erfolg zahlreiche Sonderkommissionen zur Aufklärung von Kapitalverbrechen, bis er 2015 zunächst stellvertretender und ab 2018 Leiter des Institutsbereichs Kriminalitätsbekämpfung am Hochschulstandort Böblingen wurde und damit die gesamte Fortbildung auf dem Sektor der Kriminalitätsbekämpfung verantwortete.

"Michael Gerg bringt neben seiner hohen sozialen Kompetenz ein breites Portfolio an Erfahrungen als Kriminalist mit und ist damit bestens geeignet für diese verantwortungsvolle Führungsposition", so Uwe Stürmer, kommissarischer Leiter des Polizeipräsidiums Konstanz. Kriminaldirektor Michael Gerg ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.

Im Rahmen der Feierstunde dankte Polizeipräsident Uwe Stürmer zudem Kriminaldirektor Simon Bihl für dessen ausgezeichnete Arbeit als Interimsleiter der Kriminalpolizei seit Herbst 2024 und zeigte sich erfreut, dass dank akribischer Ermittlungsarbeit nahezu sämtliche schweren Straftaten der letzten Monate aufgeklärt werden konnten.

