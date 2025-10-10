Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsdelikt - 33-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Herford (ots)

(hd) Am Mittwochmorgen (08.10.2025) führte eine Streifenwagenbesatzung eine allgemeine Verkehrskontrolle an der Einmündung Berliner Straße / Petersilienstraße in Herford durch. Die Beamten hielten um 10:50 Uhr einen VW Passat an, um diesen näher zu überprüfen. Der 33-jährige Fahrzeugführer zeigte Anzeichen einer Rauschmittelbeeinflussung. Seine Augen waren deutlich gerötet und er hatte erkennbare Schwierigkeiten bei der Blickführung. Daher wurde ein Drogenvortest durchgeführt. Dieser deutete auf einen Konsum von Cannabis hin. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss. Das Führen von Kraftfahrzeugen wurde ihm vorübergehend untersagt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, dass auch nach dem inzwischen legalen Konsum von Cannabisprodukten, die Fahrtauglichkeit eingeschränkt ist. Kraftfahrzeuge dürfen erst nach dem Abbau des Rauschmittels wieder geführt werden.

