Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Vollsperrung

Steimbke (ots)

(Gav) Am Montag, den 29.09.2025, kam es gegen 06:45 Uhr auf der Bundesstraße 214 bei Steimbke zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein in Richtung Nienburg fahrender VW Golf aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden Sattelzugmaschine des Herstellers MAN. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam im rechtsseitigen Straßengraben auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer des VW Golf, ein 18-Jähriger aus Steimbke, konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Aufräum- und Reinigungsarbeiten war die B 214 für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Straßenmeisterei Lemke richtete hierzu eine Umleitung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell