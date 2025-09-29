PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerverletzter nach Motorradunfall

Hoyerhagen (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 28.09.2025, kam es gegen 08:00 Uhr auf der Hauptstraße in Hoyerhagen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Krafträdern.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren drei Motorradfahrer aus Bruchhausen-Vilsen hintereinander die Hauptstraße. Der vorausfahrende 65-Jährige bremste ab, um eine Fotoaufnahme der tiefstehenden Sonne anzufertigen. Der dahinter fahrende 17-Jährige erkannte dies zu spät, fuhr auf und kam zu Fall.

Die nachfolgende 56-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem am Boden liegenden 17-Jährigen. Dieser wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

