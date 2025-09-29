Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerverletzter nach Motorradunfall

Hoyerhagen (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 28.09.2025, kam es gegen 08:00 Uhr auf der Hauptstraße in Hoyerhagen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Krafträdern.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren drei Motorradfahrer aus Bruchhausen-Vilsen hintereinander die Hauptstraße. Der vorausfahrende 65-Jährige bremste ab, um eine Fotoaufnahme der tiefstehenden Sonne anzufertigen. Der dahinter fahrende 17-Jährige erkannte dies zu spät, fuhr auf und kam zu Fall.

Die nachfolgende 56-jährige Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem am Boden liegenden 17-Jährigen. Dieser wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt wird.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell