Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten unter Beteiligung eines Rettungswagens

Bebra (ots)

ERSTMELDUNG:

Am Donnerstagnachmittag (16.10.) kam es gegen 17 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Einmündung der Bundesstraße 27 und der Hersfelder Straße in Bebra: Ein Rettungswagen, der sich auf einer Einsatzfahrt befand, kollidierte in dem Lichtsignal geregelten Kreuzungsbereich mit einem Pkw. Nach ersten Informationen wurden fünf Personen verletzt. Aktuell (Stand 19.30 Uhr) sind noch drei Streifen der Polizeistation Rotenburg an der Fulda sowie zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter für Unfallrekonstruktion hinzugezogen. Es kommt aktuell noch zu Verkehrsbehinderungen in dem Bereich, da die Unfallstelle noch voll gesperrt ist. Es wird unaufgefordert nachberichtet, sobald valide Informationen zu den beteiligten Personen, zum Unfallhergang und den entstandenen Schäden vorliegen.

Führungs- und Lagedienst Osthessen, Messner, EPHK und PvD

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

