Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall zwischen Auto und Radfahrer - Beteiligter gesucht

Fulda. Ein 28-jähriger Radfahrer aus Eichenzell befuhr am Mittwoch (15.10.), gegen 19 Uhr, in Fulda-Johannesberg den parallel zur L 3418 verlaufenden Radweg aus Richtung Fulda kommend in Fahrtrichtung Harmerz. Als der Radweg endete wollte der Radfahrer die Straße überqueren, wobei es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit einem dunklen Kleinwagen (möglicherweise VW) kam, welcher die L 3418 aus Richtung Johannesberg kommend in Richtung Fulda befuhr. Der 28-Jährige stürzte in der Folge über die Motorhaube des Autos und fiel auf die Straße. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Radfahrer verletzte sich im Verlauf des Unfallgeschehens leicht und begab sich im Anschluss in medizinische Behandlung. Der Fahrer des Autos kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 70 Jahre alt, graue Haare, grauer Vollbart. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. (Polizeistation Fulda)

HEF

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Montag (13.10.), 12 Uhr, bis Mittwoch (15.10.), 12 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Schlosserstraße am Parkstreifen geparkten Opel Zafira an den Türen der Fahrerseite. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Neuenstein. Am Mittwoch (15.10.), gegen 13 Uhr, fuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Fiat Panda aus Mühlental auf dem Autobahnzubringer von der A7 kommend in Richtung Kreuzung L3155/B324 und wollte nach links auf die L3155 in Richtung Aua abbiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem Opel Mokka eines 74-Jährigen aus Remsfeld, der die B324 in Richtung Aua befuhr. Hierbei verletzte sich die Beifahrerin des Opel-Fahrers leicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.800 Euro.

Verkehrsunfall

Niederaula. Am Mittwoch (15.10.), gegen 11.30 Uhr, befuhr eine 45-jährige Fahrerin eines BMW aus Fulda die K 31 aus Niederaula kommend in Richtung Hattenbach. Ein 69-jähriger Fahrer eines Opel Grandland aus Niederaula befuhr einen Stichweg in Richtung K 31 und wollte nach links auf diese einbiegen. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem BMW der 45-Jährigen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Heringen. Am Montag (13.10.), gegen 09.30 Uhr, befuhr eine 20-jährige Fahrerin eines Opel Astra aus Heringen die Wölfershäuser Straße aus Richtung Heringen kommend in Richtung Wölfershausen. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, fuhr über die Gegenfahrbahn auf den dort befindlichen Gehweg und kam dort nach einem Zusammenstoß mit einer Straßenlaterne zum Stehen. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Breitenbach. Am Dienstag (14.10.), gegen 15.30 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer die Hersfelder Straße in Oberjossa und wollte auf ein dortiges Grundstück einfahren. Dabei streifte er eine dort befindliche Grundstücksmauer und beschädigte diese. Der Unbekannte entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Lieferwagen mit blauem Schriftzug "HERMES" handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (14.10.), gegen 18 Uhr, befuhren ein 41-jähriger Fahrer eines Opel Astra aus Hauneck und ein 43-jähriger Fahrer eines Opel Astra Sports Tourer aus Eiterfeld in der genannten Reihenfolge die Berliner Straße in Richtung Innenstadt auf dem linken von zwei Linksabbiegespuren. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der 43-Jährige beim Fahrstreifenwechsel nach rechts auf das vorausfahrende Fahrzeug des 41-Jährigen auf. Der 41-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet, da der Verdacht bestand, dass der Haunecker unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell