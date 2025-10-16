Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bilanz Lullusfest (15.10.) - Fenster beschädigt - Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bilanz Lullusfest (15.10.)

Bad Hersfeld. Am Mittwochabend (15.10.), gegen 22.15 Uhr, meldeten mehrerer Anrufer der Polizei eine betrunkene männliche Person vor einem Restaurant am Linggplatz, die mehrere Volksfestbesucher beleidigt, anschreit und anpöbelt. Die kurz darauf eintreffende Streife stellte den Mann schließlich vor der dort befindlichen Apotheke fest und beabsichtigte, diesen einer Kontrolle zu unterziehen. Während dieser wurde der 30-Jährige zunehmend aggressiver, weshalb seitens der Beamten zwei weitere Streifen als Unterstützung angefordert wurden. Im weiteren Verlauf leistete der Bad Hersfelder erheblichen Widerstand. Er trat und spuckte nach den Beamten, wobei drei von ihnen leicht verletzt worden sind. Der 30-Jährige wurde schließlich zur Polizeistation Bad Hersfeld sistiert. Hier wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Fulda eine Blutentnahme durchgeführt. Der 30-Jährige muss sich nun wegen des Widerstandes gegen sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung verantworten.

Fenster beschädigt

Rotenburg. Auf bislang unbekannte Weise haben Unbekannte am Mittwoch (15.10.), zwischen 13.30 Uhr und 19.45 Uhr, das Fenster eines Wohnhauses in der Brotgasse beschädigt. Es entstand Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Kirchheim. Von einem grauen BMW 120 i entwendeten unbekannte zwischen Dienstag (07.10.) und Mittwoch (15.10.) die beiden amtlichen Kennzeichen "WW-MX 444". Das Fahrzeug stand zu diesem Zeitpunkt in der Industriestraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell