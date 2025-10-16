POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 15-jährigem Leo P.
Großenlüder (ots)
Der seit Donnerstagmorgen (16.10.) vermisste Leo P. konnte dank des Hinweises einer aufmerksamen Passantin wohlbehalten auf einem Feldweg bei Kleinlüder angetroffen werden.
Um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.
