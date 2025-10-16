PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 15-jährigem Leo P.

Großenlüder (ots)

Der seit Donnerstagmorgen (16.10.) vermisste Leo P. konnte dank des Hinweises einer aufmerksamen Passantin wohlbehalten auf einem Feldweg bei Kleinlüder angetroffen werden.

Um Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

