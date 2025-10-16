Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrrad geklaut - Buntmetall entwendet

Fulda (ots)

Fahrrad geklaut

Neuhof. Ein auf dem Fahrradabstellplatz am Bahnhof Neuhof abgestelltes Fahrrad wurde im Zeitraum von Sonntag (05.10.), 12 Uhr, bis Dienstag (14.10.), 18.30 Uhr, durch Unbekannte entwendet. Das schwarze Fahrrad der Marke Cube hat einen Wert von rund 900 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Buntmetall entwendet

Flieden. Am Dienstag (14.10.) entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen 18.15 Uhr und 19 Uhr auf einer Baustelle in der Georg-Kind-Straße etwa 250 Kilogramm Buntmetall im Wert von circa 1.500 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen erkundigten sich Unbekannte zuvor bei mehreren Anwohnern nach Altmetall. Sie waren in einem weißen Kleintransporter mit der Aufschrift "Baugeschäft" unterwegs. Bei dem amtlichen Kennzeichen soll es sich um ein französisches Kennzeichen mit der Anfangskennung "WW" gehandelt haben. Die Unbekannten können wie folgt beschrieben werden: Beide Männer zwischen 20 und 30 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, schwarze kurze Haare, sprachen Deutsch mit Akzent. In welche Form die beschriebenen Personen mit der Tat in Verbindung stehen ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell