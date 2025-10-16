Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Dankerode. In dem Zeitraum von Montag (13.10.), 18 Uhr, bis Dienstag (14.10.), 09 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Stölzinger Straße 2 auf dem Parkplatz einer Gaststätte. Dort wurde ein grauer Seat Alhambra vermutlich beim Ein- oder Ausparken angefahren und beschädigt. Der Sachschaden im Bereich der Beifahrerseite beläuft sich auf 1500,- Euro. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich sodann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell