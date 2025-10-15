Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Fahrer von E-Scooter verletzt

Neuhof. Am Montag (13.10.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Fulda den Radweg parallel zur Fuldaer Straße von Dorfborn kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Alten Herrstraße endet der Radweg. Der 15-jährige überquerte die Alte Herrstraße und setzte seinen Weg auf dem Gehweg fort. Hier fuhr er in einer leichten Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache geradeaus in die Glasscheibe der dortigen Bushaltestelle. Der E-Roller-Fahrer wurde aufgrund leichter Verletzungen mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Radfahrerin schwer verletzt

Petersberg. Bei einem Unfall am Dienstag (14.10.) erlitt eine 29-jährige Radfahrerin aus Petersberg schwere Verletzungen. Sie befuhr gegen 07.50 Uhr den Weiherweg von der Straße "Am Sand" kommend in Richtung Goerdelerstraße. Auf der nassen Fahrbahn verlor sie aus bisher ungeklärter die Kontrolle über ihr Fahrrad und rutschte mit dem Hinterrad weg. Die 29-jährige kam zu Fall und wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Künzell. Am Dienstag (14.10.), im Zeitraum von 7 Uhr bis 14.30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand des Andreasweg im Ortsteil Pilgerzell abgestellten braunen Suzuki Swift an der hinteren linken Seite. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall mit drei Beteiligten auf der A49

Homberg. Am Mittwoch (15.10.), gegen 12.30 Uhr, kam es auf der A 49 zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 60-jähriger Ukrainer mit seinem Sattelzug die A 49 von Stadtallendorf kommend in Richtung A5. Aus bisher ungeklärter Ursache bremste er dabei seinen Sattelzug auf dem Zubringer zur A5 in Richtung Kassel bis zum Stillstand ab und fuhr rückwärts, um auf den Zubringer in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zu gelangen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem dahinter befindlichen VW Caddy einer 47-Jährigen aus Danneberg, welcher wiederum auf den VW-T-Roc einer 25-Jährigen aus Stollberg geschoben wurde. An den beteiligte Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro - verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Fahrer des Sattelzuges muss sich nun einem Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs stellen.

