Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen beschädigt - Windschutzscheibe beschädigt - Einbruch in Einfamilienhaus

Vogelsbergkreis (ots)

Reifen beschädigt

Alsfeld. In der Nacht auf Dienstag (14.10.) machten sich Unbekannte an einem in der Schillerstraße geparkten weißen Mercedes Vito zu schaffen und zerstachen dabei mittels nicht bekanntem Gegenstand die beiden Vorderreifen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Windschutzscheibe beschädigt

Lauterbach. Am frühen Dienstagmorgen (14.10.), zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr, schlugen Unbekannte in der Blitzenröder Straße ein Loch in die Windschutzscheibe eines dort geparkten schwarzen Fiat Fiorino. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Im Zeitraum von Montag (13.10.), 20 Uhr, bis Dienstag (14.10.), 7 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Sandweg, indem sie eine Balkontür mittels unbekanntem Werkzeug aufhebelten. Im Anschluss durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten des Hauses. Angaben zum entstandenen Sachschaden und zum möglichen Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

