Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: E-Scooter gestohlen - Schlägerei in Innenstadt - Verkehrsschild wiederholt beschmiert

Fulda (ots)

E-Scooter gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen am Montag (13.10.), zwischen 4 Uhr und 9 Uhr, einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "Segway" , der in der Leipziger Straße im Bereich der Hochschule Fulda abgestellt war. Der Scooter war mit einem Fahrradschloss gesichert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schlägerei in Innenstadt

Fulda. Am frühen Mittwochmorgen (15.10.) gegen 1.30 Uhr kam es vor einer Gastwirtschaft in der Karlstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung mehrerer Personen. Hierbei soll eine derzeit unbekannte Person einem 38-jährigen ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend kamen zwei weiterer Personen hinzu und hielten den Mann während der körperlichen Auseinandersetzung fest. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsschild wiederholt beschmiert

Fulda. Zum zweiten Mal in kürzester Zeit wurde ein Vorfahrtsschild am Ortseingang von Kämmerzell aus Fulda kommend mit einem Hakenkreuz beschmiert. Der neuste Vorfall trug sich nach derzeitigen Erkenntnissen im Zeitraum von Samstag (11.10.) auf Sonntag (12.10.) zu. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, sowie der Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell