POL-OH: Diebstahl von Handy - Einbruch in Firmengelände - E-Scooter gestohlen - Dieseldiebstahl von Baustelle

Diebstahl von Handy

Fulda. In einem Einkaufsgeschäft am Rosengarten stahlen Unbekannte am Montagabend (13.10.), zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr, das Mobiltelefon einer Kundin aus ihrer Jackentasche. Bei dem Gerät handelt es sich um ein IPhone 16 in der Farbe silber. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Bezug rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Einbruch in Firmengelände

Fulda. Am Montag (13.10.) haben sich im Zeitraum zwischen 14.15 Uhr und 14.45 Uhr Unbekannte Zutritt zu einem Werksgelände in der Straße "An der Richthalle" verschafft. Hier gelangten sie an mehrere interne Schlüssel und konnten somit die dort befindlichen Umkleideräume betreten. Anschließend wurden durch die Täter mehrere Spinde aufgehebelt. Hierbei wurde ein Mobiltelefon entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Eine Zeugin konnte eine unbekannte Person auf dem Gelände beobachten, die wie folgt beschrieben werden kann: - Männlich - Ca. 160cm groß - Schlanke Figur - Schwarzer Kapuzenpullover

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

E-Scooter gestohlen

Petersberg. Unbekannte stahlen im Zeitraum von Freitag (10.10.) bis Sonntag (12.10.) einen E-Scooter des Herstellers "Segway", der auf einer Terrasse im Baumgartenweg abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Dieseldiebstahl von Baustelle

Hünfeld. Im Zeitraum von Freitag (10.10.), 14 Uhr, und Montag (13.10.) , 7 Uhr, begaben sich Unbekannte auf eine Baustelle in der Molzbacher Straße und pumpten von dort abgestellten Baumaschinen Diesel ab. Insgesamt wurden circa 800 Liter Diesel im Wert von etwa 1.200 Euro entwendet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

