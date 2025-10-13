Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Apotheke - Einbruch in Mehrfamilienhaus - Diebstahl aus Fahrzeug - Kennzeichen entwendet - Versuchter Einbruch - Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Apotheke

Bad Hersfeld. Unbekannte versuchten zwischen Donnerstagabend (09.10.) und Freitagmorgen (10.10.) gewaltsam in eine Apotheke in der Bahnhofstraße einzubrechen. Der Versuch scheiterte. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Heringen. Auf bislang nicht bekannte Art und Weise verschafften sich Unbekannte zwischen Freitagmittag (10.10.) und Samstagmorgen (11.10.) Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bodenweg. Sie durchsuchten das Innere und entwendeten mehrere Schmuckstücke sowie eine geringe Menge Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Fahrzeug

Bebra. Aus einem Hyundai Coupe entwendeten Unbekannte am Samstag (11.10.) eine darin befindliche Geldbörse. Festgestellt wurde der Diebstahl gegen 12 Uhr. Geparkt war das Fahrzeug in der Kerschensteinerstraße.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Rotenburg. Von einem blauen VW Beetle, der in der Straße "Im Siegen" in Seifertshausen geparkt war, entwendeten Unbekannte am das vordere amtliche Kennzeichen "HEF-SB 555". Festgestellt wurde der Diebstahl am Sonntag (12.10.), gegen 12 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch

Bebra. Zwischen Freitagnachmittag (10.10.) und Sonntagmittag (12.10.) versuchten Unbekannte in eine Kirche in der Straße "Lindenplatz" einzubrechen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen stand. Allerdings entstand Sachschaden, der auf rund 200 Euro geschätzt wird. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Heringen. Von einem blauen VW Passat wurde in der Nacht zum Samstag (11.10.) das vordere amtliche Kennzeichen "HEF-JJ 993" entwendet. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Hintergasse. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Mehrere Fahrzeuge zerkratzt

Bad Hersfeld. Gleich mehrere Fahrzeuge, die in der Hünfelder Straße geparkt waren, wurden am Freitag (10.10.), zwischen 13 Uhr und 22.30 Uhr, von Unbekannten mit einem nicht bekannten Gegenstand zerkratzt. Betroffen sind ein Audi A3, ein VW Polo, ein Mazda 3, ein VW Golf, ein VW Passat, ein Fiat Ducato, ein Daimler Atego und ein Toyota Yaris. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

