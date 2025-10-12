Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht mit Alkoholeinfluss in Fulda - Mehrere Fahrzeuge beschädigt, Fußgänger gefährdet

Fulda (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 23.40 Uhr in der Erfurter Straße im Fuldaer Stadtteil Aschenberg zu einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichen Folgen. Ein 22-jähriger Mann aus Fulda befuhr mit seinem VW Passat die Erfurter Straße aus Richtung Horas kommend in Richtung Aschenbergplatz. Hierbei stand er unter Alkoholeinfluss. Während seiner Fahrt beschädigte er mehrere geparkte Fahrzeuge in der Erfurter Straße und gefährdete Fußgänger. Der Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, konnte jedoch kurze Zeit später im Nahbereich von einer Polizeistreife angetroffen und kontrolliert werden. Sein Führerschein wurde vor Ort beschlagnahmt und er wurde für eine Blutentnahme auf die Polizeistation Fulda verbracht. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 20.000 Euro. Den 22-Jährigen erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Fahren unter Alkoholeinfluss sowie Gefährdung des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell