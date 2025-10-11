PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudebrand in Kirtorf-Lehrbach mit hohem Sachschaden

Vogelsbergkreis (ots)

Am Samstag (11.10.), gegen 00.25 Uhr, kam es im Kirtorfer Ortsteil Lehrbach aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand einer Scheune mit angrenzender Werkstatt. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude verhindert werden. Die im angrenzenden Wohnhaus lebende Familie konnte sich rechtzeitig ins Freie retten. Es wurden keine Personen bei dem Brand verletzt Die Scheune sowie eine dort befindliche private Werkstatt wurden bei dem Brand vollständig zerstört. Nach einer vorläufigen Schätzung der Einsatzkräfte beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 150.000 Euro. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort waren drei Streifen der Polizeistation Alsfeld im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten war die Hauptdurchgangsstraße durch Lehrbach, die Bundesstraße 62, bis etwa 09 Uhr voll gesperrt. Es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Gefertigt: POK Wehner, Polizeistation Alsfeld

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.10.2025 – 15:10

    POL-OH: Eingesammelter Hausmüll hatte sich im Müll-Lkw entzündet

    Herbstein/Lanzenhain (ots) - Am Samstagmorgen (11.10.), gegen 09.15 Uhr, geriet in dem Herbsteiner Ortsteil Lanzenhain der Hausmüll in einem Entsorgungs-Lkw in Brand. Beim Mülleinsammeln bemerkten die Entsorgungsmitarbeiter, dass es im Laderaum des Lkw qualmte. Offensichtlich hatte sich im Hausmüll etwas entzündet, so dass der Lkw-Fahrer geistesgegenwärtig die inzwischen brennende Ladung auf die Hochwaldhäuser ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 07:26

    POL-OH: Serie von Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen - Zeugen gesucht

    Bad Hersfeld (ots) - Am Freitag (10.11.), in der Zeit von 13 Uhr bis 22.30 Uhr, kam es in der Hünfelder Straße in Bad Hersfeld zu Sachbeschädigungen an insgesamt neun Kraftfahrzeugen. Die bislang unbekannten Täter zerkratzten hierbei mittels eines unbekannten Gegenstandes die Fahrzeugtüren an den betroffenen Kraftfahrzeugen. Derzeit liegen keinerlei Täterhinweise ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 23:41

    POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Bad Hersfeld

    Fulda (ots) - Leichtkraftradfahrer kommt zu Fall BAD HERSFELD. Am Freitag (10.10.), gg. 15:00 Uhr, wollte ein 58-jähriger Mann aus Ludwigsau mit seinem Leichtkraftrad von einem Supermarkt-Parkplatz in die Friedloser Straße einfahren. Dabei kam der Ludwigsauer im Bereich der Ausfahrt zu Fall. Ob der Unfall eigenverschuldet war oder er von einer 61-jährigen PKW-Fahrerin aus Bad Hersfeld, welche von der Friedloser Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren