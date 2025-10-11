Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gebäudebrand in Kirtorf-Lehrbach mit hohem Sachschaden

Vogelsbergkreis (ots)

Am Samstag (11.10.), gegen 00.25 Uhr, kam es im Kirtorfer Ortsteil Lehrbach aus bisher ungeklärter Ursache zum Brand einer Scheune mit angrenzender Werkstatt. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf weitere Gebäude verhindert werden. Die im angrenzenden Wohnhaus lebende Familie konnte sich rechtzeitig ins Freie retten. Es wurden keine Personen bei dem Brand verletzt Die Scheune sowie eine dort befindliche private Werkstatt wurden bei dem Brand vollständig zerstört. Nach einer vorläufigen Schätzung der Einsatzkräfte beläuft sich der entstandene Sachschaden auf mindestens 150.000 Euro. Im Rahmen der ersten Ermittlungen vor Ort waren drei Streifen der Polizeistation Alsfeld im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten war die Hauptdurchgangsstraße durch Lehrbach, die Bundesstraße 62, bis etwa 09 Uhr voll gesperrt. Es kam jedoch zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen.

Gefertigt: POK Wehner, Polizeistation Alsfeld

