Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in ehemaliges Firmengelände - Diebstahl aus Auto - Auto zerkratzt - Einbruch in Kläranlage - Auto beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in ehemaliges Firmengelände

Alsfeld. Am Freitag (10.10.), gegen 20 Uhr, meldeten Anwohner des Alsfelder Stadtteils Altenburg der Polizei zunächst einen Stromausfall im Stadtgebiet. Ein Mitarbeiter des regionalen Energieversorgers machte daraufhin die Ursache an einem Trafohaus im Bereich eines ehemaligen Firmengeländes in der Straße "Am Kreuzweg" ausfindig. Verantwortlich für den Stromausfall waren nach derzeitigen Erkenntnissen Langfinger, die durch die Manipulation an dem Trafohäuschen das Gelände stromlos legen wollten, um anschließend Kupferleitungen aus den leerstehenden Räumlichkeiten zu entwenden. Diese hatten sich zuvor Zutritt auf das Gelände verschafft, indem sie ein Zaunelement öffneten. Angaben zum entstandenen Sachschaden oder möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Auto

Herbstein. Am frühen Samstagmorgen (11.10.), gegen 3 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter Zugriff zum Innenraum eines in der Berggasse im Ortsteil Stockhausen geparkten schwarzen Seat Ibiza und entwendete daraus eine Geldbörse. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, normale Statur, dunkle Oberbekleidung mit Kapuze, dunkle Hose. Auch in der Südstraße in Stockhausen durchsuchten Unbekannte in der Nacht auf Samstag einen dort geparkten schwarzen KIA Picanto. Angaben zu möglichem Diebesgut können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei: - Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Auto zerkratzt

Schlitz. Unbekannte zerkratzten am Samstagmorgen (11.10.), zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr, einen in der Bahnhofstraße geparkten schwarzen VW Polo. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Kläranlage

Mücke. Am späten Samstagabend (11.10.), gegen 23.15 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände der Kläranlage in der Straße Königsaasen im Ortsteil Nieder-Ohmen und öffneten dort das Rolltor des dortigen Werkstattgebäudes. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und verließen die Örtlichkeit in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto beschädigt

Alsfeld. In der Nacht auf Samstag (11.10.) brachen Unbekannte die Antenne eines weißen Dacia Spring ab. Dieser war auf dem Parkplatz einer Bar in der Erbsengasse abgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

