PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alte Dame mit Rollator stürzt im Bus - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Am Dienstag (09.09.), zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, kam es zu einem Unfall in einer der Buslinien 35 oder 36 zwischen den Haltestellen "Künzell Grezzbachstraße" und "Künzell Gemeindezentrum". Bei der Haltestelle "Künzell Grezzbachstraße" stieg eine 86-jährige Dame mit ihrem Rollator zu und stürzte während der Busfahrt. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nun werden Passanten, welche sich vor gut einem Monat zu dem Zeitpunkt in dem Bus befanden und Angaben zu dem Unfallhergang machen können gebeten, sich unter der Nummer 0661-1050 bei der Polizeistation Fulda zu melden.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 16:35

    POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - FD Fahrer von E-Scooter verletzt Neuhof. Am Montag (13.10.), gegen 17 Uhr, befuhr ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Fulda den Radweg parallel zur Fuldaer Straße von Dorfborn kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte. An der Einmündung zur Alten Herrstraße endet der Radweg. Der 15-jährige überquerte die Alte Herrstraße und setzte seinen Weg auf dem ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:08

    POL-OH: Bilanz Lullusfest (14.10.)

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bilanz Lullusfest (14.10.) Bad Hersfeld. Gegen 18.35 Uhr kam es auf dem Kirchplatz zu einer gefährliche Körperverletzung. Nach aktuellen Erkenntnissen sind zwei junge Männer aus bislang unklarer Ursache miteinander in Streit geraten. In der Folge schlug und trat der 17-Jährige den 18-Jährigen. Der Geschädigte erstattete im Nachgang auf der Lollswache Anzeige. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 12:22

    POL-OH: Reifen beschädigt - Windschutzscheibe beschädigt - Einbruch in Einfamilienhaus

    Vogelsbergkreis (ots) - Reifen beschädigt Alsfeld. In der Nacht auf Dienstag (14.10.) machten sich Unbekannte an einem in der Schillerstraße geparkten weißen Mercedes Vito zu schaffen und zerstachen dabei mittels nicht bekanntem Gegenstand die beiden Vorderreifen. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren