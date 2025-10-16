Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Alte Dame mit Rollator stürzt im Bus - Zeugen gesucht

Fulda (ots)

Am Dienstag (09.09.), zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr, kam es zu einem Unfall in einer der Buslinien 35 oder 36 zwischen den Haltestellen "Künzell Grezzbachstraße" und "Künzell Gemeindezentrum". Bei der Haltestelle "Künzell Grezzbachstraße" stieg eine 86-jährige Dame mit ihrem Rollator zu und stürzte während der Busfahrt. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Nun werden Passanten, welche sich vor gut einem Monat zu dem Zeitpunkt in dem Bus befanden und Angaben zu dem Unfallhergang machen können gebeten, sich unter der Nummer 0661-1050 bei der Polizeistation Fulda zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell