POL-FR: Bad Säckingen: Werkzeuge auf Baustelle entwendet

Am Donnerstag, 25.09.2025, wurde der Polizei der Diebstahl von mehreren Baumaschinen aus einer im Umbau befindlichen unbewohnten Doppelhaushälfte in der Holbeinstraße in Bad Säckingen gemeldet. Unbekannte Täterschaft gelangte im Zeitraum von Samstagabend bis Donnerstagnachmittag auf bislang noch nicht geklärte Art und Weise in das Haus und entwendet Baumaschinen im Wert von circa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat den Sacherhalt aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder Verdächtiges in der Holbeinstraße wahrgenommen haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

