Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung: POL-FR: Jestetten: Unbekannte schießen auf Wasservögel - Sachverhalt geklärt

Freiburg (ots)

Aufgrund des Zeugenaufrufs meldete sich einer der verantwortlichen Jäger. Der Vorgang hatte seine Richtigkeit. Es handelte sich um legitimierte Jagdausübungsberechtigte.

Ursprungsmeldung:

POL-FR: Jestetten: Unbekannte schießen auf Wasservögel - Zeugen gesucht

Freiburg Am Sonntag, 21.09.2025, gegen 7:00 Uhr wurden vom Rheinufer in Jestetten - Altenburg mehrere Schussgeräusche wahrgenommen. Eine Zeugin konnte im Bereich des Wasserkraftwerks mehrere Personen mit Gewehren beobachten, die scheinbar auf Wasservögel schossen. Insgesamt wurden ungefähr 20 Schüsse wahrgenommen. Ob es sich hierbei um berechtigte Jagdausübende gehandelt hat, prüft derzeit der Polizeiposten Jestetten. Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können oder den Sachverhalt ebenfalls wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Jestetten unter Tel. 07745 92582 0 zu melden. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen nimmt rund um die Uhr Hinweise unter Tel. 07751 8316 531 entgegen.

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle Christoph Efinger Telefon: 07741 8316-201 freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg Homepage: http://www.polizei-bw.de/

   - Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

