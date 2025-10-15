PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Randalierer sorgt für Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde eine Polizeistreife zu einem Krankenhaus in der Innenstadt gerufen. Ein Mann soll vor dem Haupteingang lautstark und aggressiv geschrien haben. Die Beamten trafen den 53-Jährigen an und kontrollierten ihn. Nach wiederholter Aufforderung zu gehen, erteilten sie ihm einen Platzverweis. Diesem kam er schließlich nach und verließ die Örtlichkeit. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

