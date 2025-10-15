POL-PPWP: Randalierer sorgt für Polizeieinsatz
Kaiserslautern (ots)
Am frühen Mittwochmorgen wurde eine Polizeistreife zu einem Krankenhaus in der Innenstadt gerufen. Ein Mann soll vor dem Haupteingang lautstark und aggressiv geschrien haben. Die Beamten trafen den 53-Jährigen an und kontrollierten ihn. Nach wiederholter Aufforderung zu gehen, erteilten sie ihm einen Platzverweis. Diesem kam er schließlich nach und verließ die Örtlichkeit. |elz
