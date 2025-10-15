POL-PPWP: Randalierer sorgt für Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots) - Diebe haben sich zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 9:30 Uhr, an einem Auto in der Kaisermühler Straße zu schaffen gemacht. Die Unbekannten durchsuchten das komplette Fahrzeug und stahlen unter anderem eine Tasche mit einer hochwertigen Kamera, mehrere Kleidungsstücke, sowie ein Getränk und eine Duftkerze. Der Wert der Gegenstände wird auf über 1.700 Euro geschätzt. Wie es den Tätern gelang, das Fahrzeug zu öffnen, ist bisher unklar. ...

