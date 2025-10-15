Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl aus Pkw

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 9:30 Uhr, an einem Auto in der Kaisermühler Straße zu schaffen gemacht. Die Unbekannten durchsuchten das komplette Fahrzeug und stahlen unter anderem eine Tasche mit einer hochwertigen Kamera, mehrere Kleidungsstücke, sowie ein Getränk und eine Duftkerze. Der Wert der Gegenstände wird auf über 1.700 Euro geschätzt. Wie es den Tätern gelang, das Fahrzeug zu öffnen, ist bisher unklar. Aufbruchspuren wurden nicht festgestellt. Vermutlich gelang es den Tätern, das sogenannte "Keyless-Go"-System zu überwinden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei Kaiserslautern zu melden. |elz

