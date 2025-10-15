PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bilanz der Kontrollwoche "Focus on the road"

Westpfalz (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz hat sich an der Aktionswoche des europäischen Netzwerks der Verkehrspolizeien "ROADPOL" beteiligt. Der Schwerpunkt lag diesmal auf dem Thema "Focus on the road", das heißt es ging um die Ablenkung am Steuer, wie zum Beispiel die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt. In diesem Zusammenhang wurden vom 6. bis 12. Oktober im gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt.

Insgesamt führten die Einsatzkräfte rund 100 Kontrollmaßnahmen durch und überprüften mehr als 700 Fahrzeuge. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamte in 93 Fällen Verstöße gegen das Handy-Verbot am Steuer fest. Sie alle müssen mit einem Bußgeld und Punkten in der sogenannten "Verkehrssünderdatei" rechnen.

Darüber hinaus wurden 23 Fahrzeuginsassen erwischt, die nicht angeschnallt waren. In 35 Fällen wurden weitere Ordnungswidrigkeiten geahndet. Hierfür gab es überwiegend kostenpflichtige Verwarnungen.

Außerdem beanstandeten die Kontrollteams während der Aktionswoche bei fünf Fahrzeugen technische Mängel und leiteten auch ein Strafverfahren ohne Verkehrsbezug ein. Nicht zuletzt konnten bei den Kontrollen sechs sogenannte Fahndungstreffer gelandet und Personen festgenommen werden, gegen die ein offener Haftbefehl vorlag. | kle/cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

