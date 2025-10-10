PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Einfamilienhaus

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Sembacher Straße eingebrochen. Die Täter drangen über eine Seitentür in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Schränke. Ob sie etwas endwendeten ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

