POL-PPWP: Einbruch in Einfamilienhaus
Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Sembacher Straße eingebrochen. Die Täter drangen über eine Seitentür in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Schränke. Ob sie etwas endwendeten ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |elz
