POL-PPWP: Langfinger bedienen sich aus Fahrzeug

Kaiserslautern (ots)

Diebe hatten es in der Nacht zu Dienstag auf den Inhalt eines Dacia Duster abgesehen. Laut den Angaben des Besitzers stand der Wagen von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 5:50 Uhr, in der Emil-Caesar-Straße. Als der 54-Jährige am Morgen auf dem Weg zu seinem Auto war, bemerkte er, dass die Beifahrertür des Dacia offenstand. Bei genauer Betrachtung stellte der Mann fest, dass sich offenbar Langfinger daran zu schaffen gemacht und eine Sporttasche aus dem Innenraum mitgehen gelassen hatten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 39-13312 entgegengenommen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

