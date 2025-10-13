PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrolle wirft Fragezeichen auf

Kaiserslautern (ots)

Einsatzkräfte der Kripo stellten am Sonntagmittag während der Fahrt im Stadtgebiet mehrere Verkehrsverstöße eines Autofahrers fest.

Das zivile Dienstfahrzeug der Polizeibeamten wurde in der Pariser Straße durch einen Peugeot mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Die Polizisten nahmen die Verfolgung des Wagens auf. Während der weiteren Fahrt erreichte der Fahrer des Peugeot eine Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h. In der Burgstraße konnte das Fahrzeug schließlich gestoppt und kontrolliert werden. Der 28-jährige Fahrer war nicht angeschnallt und roch nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,48 Promille. Zudem konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen. Diesen ließ er sich kurzerhand von einem Familienmitglied zur Kontrollörtlichkeit bringen. Bei der Überprüfung des Führerscheins stellten die Beamten Fälschungsmerkmale fest. Die Ermittlungen hierzu dauern an. |fla

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

