PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher bei Tat gestört

Heltersberg (Südwestpfalz) (ots)

Einen ziemlichen Schreck hat eine Frau am Schillerring am Donnerstagabend erlebt. Als sie gegen 20:40 Uhr nach Hause kam, hörte sie ungewöhnliche Geräusche aus ihrem Haus. Drei Einbrecher ergriffen sofort die Flucht, als sie die Bewohnerin hörten. Ersten Erkenntnissen zufolge sind die Täter über ein Fenster in das Haus gelangt. Sie stahlen Schmuck und Elektronik in vierstelliger Höhe. Zeugen, die zwischen 19 und 20:40 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Westpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Westpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 09:56

    POL-PPWP: Einbruch in Einfamilienhaus

    Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte sind zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Sembacher Straße eingebrochen. Die Täter drangen über eine Seitentür in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Schränke. Ob sie etwas endwendeten ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 09:55

    POL-PPWP: Vorsicht vor Anlagebetrug mit hohen Gewinnversprechen

    Kreis Kusel (ots) - Ein 65-jähriger Mann aus dem Kreis Kusel hat bei der Polizei Anzeige erstattet, nachdem er Opfer eines Anlagebetrugs geworden ist. Wie er berichtete, hatte er über eine Datingplattform im Internet eine Frau kennengelernt. Diese gab ihm bereits nach kurzer Zeit Tipps, wie er sein Geld besonders gewinnbringend anlegen könne. Nach einem ersten, ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 15:21

    POL-PPWP: Langfinger bedienen sich aus Fahrzeug

    Kaiserslautern (ots) - Diebe hatten es in der Nacht zu Dienstag auf den Inhalt eines Dacia Duster abgesehen. Laut den Angaben des Besitzers stand der Wagen von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 5:50 Uhr, in der Emil-Caesar-Straße. Als der 54-Jährige am Morgen auf dem Weg zu seinem Auto war, bemerkte er, dass die Beifahrertür des Dacia offenstand. Bei genauer Betrachtung stellte der Mann fest, dass sich offenbar Langfinger ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren