Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher bei Tat gestört

Heltersberg (Südwestpfalz) (ots)

Einen ziemlichen Schreck hat eine Frau am Schillerring am Donnerstagabend erlebt. Als sie gegen 20:40 Uhr nach Hause kam, hörte sie ungewöhnliche Geräusche aus ihrem Haus. Drei Einbrecher ergriffen sofort die Flucht, als sie die Bewohnerin hörten. Ersten Erkenntnissen zufolge sind die Täter über ein Fenster in das Haus gelangt. Sie stahlen Schmuck und Elektronik in vierstelliger Höhe. Zeugen, die zwischen 19 und 20:40 Uhr verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |elz

