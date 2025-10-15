POL-PPWP: Einbruch in Wohnhaus
Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Unbekannte sind am Dienstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr in ein Wohnhaus in der Goethestraße eingebrochen. Wie die Täter ins Gebäude gelangten, ist bisher unklar. Sie durchsuchten gezielt ein Zimmer und stahlen Schmuck im fünfstelligen Wert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |elz
