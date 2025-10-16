POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 15-jähriger Leo P. vermisst
Großenlüder (ots)
Seit Donnerstagmorgen (16.10.) wird der 15-jährige Leo P. vermisst. Der Junge wurde zuletzt um 10.25 Uhr in Großenlüder gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.
Leo P. ist circa 1,65 m groß, hat eine schmale Statur und braune Haare. Er ist bekleidet mit einem beigen oder schwarzen Pullover, einem weißen T-Shirt (möglicherweise der Marke "Karl Kani") und einer hellen Jeans. Der Vermisste führt vermutlich einen schwarzen Rucksack mit sich.
Personen, die Hinweise zu dem Aufenthaltsort des vermissten Jungen geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.
Julissa Sauermann
