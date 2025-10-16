PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Autohaus - Schockanruf - Trickbetrug scheitert - Diebstahl von Handy

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Autohaus

Gemünden. In der Nacht auf Mittwoch (15.10.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten eines in der Ringstraße in Burg-Gemünden befindlichen Autohaus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Schränke und verließen das Autohaus nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schockanruf - Trickbetrug scheitert

Wartenberg. Am Mittwochnachmittag (15.10.) erhielt ein lebensälterer Mann aus der Gemeinde Wartenberg den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser behauptete, dass die Tochter des Mannes in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro zahlen müsse. Erst als der Senior Kontakt mit seinem Sohn bezüglich der Beschaffung des geforderten Geldbetrags aufnahm, fiel der Betrug auf und eine Geldübergabe konnte verhindert werden.

Da es in der Vergangenheit zu mehreren solcher Taten in Osthessen mit teils hohen Schadenssummen gekommen ist, sensibilisiert die Polizei eindringlich:

   - Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst
     mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, 
     Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der 
     Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen.
   - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr 
     Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.
   - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten 
     Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.
   - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte 
     Personen.
   - Informieren Sie Angehörige, Verwandte und Bekannte über die 
     aktuelle Anrufwelle.

Diebstahl von Handy

Schotten. Am Sonntag (12.10.), im Zeitraum von 11.20 Uhr bis 11.35 Uhr, wurde eine 24-Jährige aus Schotten Opfer von Taschendieben. Die Unbekannten entwendeten das Handy der 24-Jährigen während eines Aufenthalts im Alteburgpark aus einer mitgeführten Tasche. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 13:16

    POL-OH: Fahrrad geklaut - Buntmetall entwendet

    Fulda (ots) - Fahrrad geklaut Neuhof. Ein auf dem Fahrradabstellplatz am Bahnhof Neuhof abgestelltes Fahrrad wurde im Zeitraum von Sonntag (05.10.), 12 Uhr, bis Dienstag (14.10.), 18.30 Uhr, durch Unbekannte entwendet. Das schwarze Fahrrad der Marke Cube hat einen Wert von rund 900 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 12:24

    POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 15-jähriger Leo P. vermisst

    Großenlüder (ots) - Seit Donnerstagmorgen (16.10.) wird der 15-jährige Leo P. vermisst. Der Junge wurde zuletzt um 10.25 Uhr in Großenlüder gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Leo P. ist circa 1,65 m groß, hat eine schmale Statur und braune Haare. Er ist bekleidet mit einem beigen oder schwarzen Pullover, einem weißen T-Shirt (möglicherweise der ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 06:07

    POL-OH: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots) - Dankerode. In dem Zeitraum von Montag (13.10.), 18 Uhr, bis Dienstag (14.10.), 09 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Stölzinger Straße 2 auf dem Parkplatz einer Gaststätte. Dort wurde ein grauer Seat Alhambra vermutlich beim Ein- oder Ausparken angefahren und beschädigt. Der Sachschaden im Bereich der Beifahrerseite beläuft sich auf 1500,- Euro. Der unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren