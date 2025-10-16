Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Autohaus - Schockanruf - Trickbetrug scheitert - Diebstahl von Handy

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Autohaus

Gemünden. In der Nacht auf Mittwoch (15.10.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten eines in der Ringstraße in Burg-Gemünden befindlichen Autohaus, indem sie ein Fenster aufhebelten. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Schränke und verließen das Autohaus nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schockanruf - Trickbetrug scheitert

Wartenberg. Am Mittwochnachmittag (15.10.) erhielt ein lebensälterer Mann aus der Gemeinde Wartenberg den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser behauptete, dass die Tochter des Mannes in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro zahlen müsse. Erst als der Senior Kontakt mit seinem Sohn bezüglich der Beschaffung des geforderten Geldbetrags aufnahm, fiel der Betrug auf und eine Geldübergabe konnte verhindert werden.

Da es in der Vergangenheit zu mehreren solcher Taten in Osthessen mit teils hohen Schadenssummen gekommen ist, sensibilisiert die Polizei eindringlich:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter den Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. - Informieren Sie Angehörige, Verwandte und Bekannte über die aktuelle Anrufwelle.

Diebstahl von Handy

Schotten. Am Sonntag (12.10.), im Zeitraum von 11.20 Uhr bis 11.35 Uhr, wurde eine 24-Jährige aus Schotten Opfer von Taschendieben. Die Unbekannten entwendeten das Handy der 24-Jährigen während eines Aufenthalts im Alteburgpark aus einer mitgeführten Tasche. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell