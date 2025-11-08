Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Neustadt - Roller ohne gültige Versicherung unter Einfluss von Alkohol und ohne Führerschein geführt
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am Freitag, gegen 14:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Neustadt im Stadtgebiet einen 44-jährigen Rollerfahrer aus der VG Lambrecht. Der Roller hatte eine Versicherungsplakette aus dem Jahr 2017 angebracht, der Fahrer roch nach Alkohol, ein Atemalkoholtest ergab 1,35 Promille. Die erforderliche Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Dem Rollerfahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
D. Taser, PHK
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell