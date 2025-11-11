Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt
Grünstadt (ots)
Leichte Verletzungen zog sich ein 17 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in der Ferdinand-Porsche-Straße zu. Der Jugendliche befuhr gestern (10.11.25) gegen 07:00 Uhr die Straße von der Obersülzer Straße kommend in Richtung Daimlerstraße. Ein 25 Jahre alter Mann, der dem 17-Jährigen mit seinem Pkw entgegenfuhr, wollte nach links in die Maybachstraße abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Zur medizinischen Versorgung wurde der Verletzte durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Martina Benz
Tel.: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.
Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell