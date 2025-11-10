PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Einbruch in Lager eines Ladengeschäftes, Täter flüchten unerkannt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 09.11.2025 gegen 04:30 Uhr meldete eine Sicherheitsfirma einen Einbruch in ein Ladengeschäft in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim. Überwachungskameras zeigten zwei bislang unbekannte vermummte, schwarz gekleidete Personen. Vor Ort konnte ein eingeschlagenes Fenster im rückwärtigen Bereich festgestellt werden. Ein mutmaßliches Tatwerkzeug wurde sichergestellt. Nach Öffnung des Objekts durch einen Verantwortlichen konnten im Rahmen einer Durchsuchung keine Personen im Objekt festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in den Verkaufsraum. Entwendet wurde nichts. Der Sachschaden am Fenster wird auf etwa 1000 Euro. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Ergebnis. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

