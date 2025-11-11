POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Ein 67 Jahre alter Mann wurde gestern gegen 15:00 Uhr als Autofahrer von der Polizei kontrolliert. Weil in seiner Ausatemluft Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser erreichte ein Ergebnis von über 1,1 Promille, was die Entnahme einer Blutprobe zur Folge hatte. Deren Untersuchungsergebnis ist für das Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr maßgeblich.

