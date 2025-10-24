POL-VIE: Fahndung nach Patienten aus LVR-Klinik zurückgenommen
Viersen-Süchteln (ots)
Am Montag berichteten wir in unserer Meldung 945 über einen 43-jährigen Patienten aus der LVR-Klinik der nach einem genehmigten Ausgang nicht zurückkehrte. Die Fahndung nach dem Mann wurde eingestellt und somit auch alle weiteren Ermittlungen. Ein Gericht hat die Unterbringung des Mannes aufgehoben. /jk (958)
