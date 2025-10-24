POL-VIE: Fahndung nach Patienten aus LVR-Klinik zurückgenommen

Schwalmtal-Amern (ots) - Am Mittwochabend kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Kasender Straße in Amern zu einem Brand. Wir berichteten bereits in unserer Meldung 953 darüber. Nach den neusten Ermittlungen des Kriminalkommissariats 1 konnten keine neuen Erkenntnisse zur genauen Brandursache gewonnen werden, daher dauern die Ermittlungen an. Da es bei vorigen Einsätzen an der Örtlichkeit Hinweise auf ...

mehr