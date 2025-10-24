PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Fahndung nach Patienten aus LVR-Klinik zurückgenommen

Viersen-Süchteln (ots)

Am Montag berichteten wir in unserer Meldung 945 über einen 43-jährigen Patienten aus der LVR-Klinik der nach einem genehmigten Ausgang nicht zurückkehrte. Die Fahndung nach dem Mann wurde eingestellt und somit auch alle weiteren Ermittlungen. Ein Gericht hat die Unterbringung des Mannes aufgehoben. /jk (958)

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell

