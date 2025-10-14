Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 1921 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Oberhausen - In der Zeit von Freitag (10.10.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Sonntag (12.10.2025), gegen 09.00 Uhr, sprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Graffiti am Gaskessel. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.
