Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1918 - Polizei ermittelt nach Diebstählen

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Samstag (11.10.2025), gegen 14.00 Uhr, bis Montag (13.10.2025), gegen 07.00 Uhr, verschafften sich ein der oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Autohaus in der Donaustraße. Die Unbekannten entwendeten Reifen und Zubehör. Die Höhe des Beuteschadens sowie des Sachschadens wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Lechhausen - In der Zeit von Mittwoch (08.10.2025), gegen 18.00 Uhr, bis Donnerstag (09.10.2025), gegen 08.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Grabschmuck von Gräbern eines Friedhofs in der Zugspitzstraße. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

