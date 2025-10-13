Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Haunstetten - In der Zeit von Samstag (11.10.2025), gegen 19.00 Uhr, bis Sonntag (12.10.2025), gegen 09.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen VW in der Leharstraße.

Der VW wurde im Bereich der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell