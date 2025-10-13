Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Montag (13.10.2025) war ein 22-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Donauwörther Straße unterwegs.

Gegen 00.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 22-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell